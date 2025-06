Dans sa grille d'analyse, et en référence au rapport annuel du renseignement américain (ATA 2025) sur la menace cyber, Fred Raynal classe la Chine comme « la menace la plus structurée ». Traduction concrète : les campagnes Volt Typhoon et Salt Typhoon, déployées par Pékin, visent méthodiquement les télécommunications et infrastructures critiques américaines. L'objectif selon l'ATA 2025 ? Se ménager des « frappes coercitives » capables de semer la panique sociétale en cas de crise autour de Taïwan. Du grand art stratégique à la chinoise.