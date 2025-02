Bybit et son PDG Ben Zhou ont promis une récompense de 140 millions de dollars pour toute information qui permettrait de tracer et geler les fonds volés. Parallèlement, un panel d'experts de l'ONU enquête sur 58 cyberattaques nord-coréennes présumées entre 2017 et 2023, ayant permis de dérober près de 3 milliards de dollars destinés au développement d'armes de destruction massive.