Les complices vont installer un logiciel espion et un accès à distance pour permettre au pirate nord-coréen de prendre le contrôle de la machine. Celui-ci se chargera de récupérer des données sensibles, notamment des documents confidentiels qui pourront servir les intérêts nord-coréens en matière de recherche et développement. Un groupe nommé Ruby Sleet aurait précisément visé une entreprise américaine œuvrant dans le secteur aérospatial, et aurait récupéré des documents leur permettant d'améliorer leurs armes et leurs systèmes de navigation.

Les pirates vont aussi se charger de détourner des millions de dollars, spécialement en crypto-monnaies, envoyées au régime nord-coréen pour financer son programme d'armement nucléaire. Une entreprise d'investissement s'est faite ainsi dépouiller de près de 10 millions de dollars en à peine six mois. La fraude s'élèverait au total à plusieurs milliards de dollars sur une décennie.

Les pirates n'opèrent pas uniquement depuis la Corée du Nord, mais aussi depuis la Russie et la Chine, deux pays amis de la dictature communiste rendant parfois plus difficile de vérifier le profil des freelances recrutés.

Le FBI a déjà arrêté et poursuivi plusieurs complices gérant des parcs entiers d'ordinateurs pour le compte de pirates nord-coréens, mais les experts sont sans appel : ces pratiques ne disparaitront pas du jour au lendemain et devraient se poursuivre dans les mois à venir. Charge aux recruteurs d'être le plus vigilant possible.