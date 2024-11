Les groupes Sapphire Sleet et Ruby Sleet ont développé ni plus ni moins qu'un écosystème criminel fondé sur l'usurpation d'identité numérique. Ils créent des profils LinkedIn parfaitement crédibles, utilisent des « facilitateurs » étrangers qui les aident à contourner les restrictions dans certains pays et exploitent l'IA pour rendre leurs méthodes plus performantes.

Ces rois du carnaval se font passer tour à tour pour des investisseurs, des recruteurs ou des développeurs freelances. Leur mode d'approche principal consiste à proposer des réunions en ligne piégées ou des évaluations de compétences vérolées par des malwares.

En 6 mois, Sapphire Sleet a volé (accrochez-vous bien) plus de 10 millions de dollars en cryptomonnaies. Les outils comme Face swap leur permettent de modifier des photos d'identité, de créer des CV détaillés et de simuler des parcours professionnels qui tiennent la route. Un groupe identifié par Microsoft a ainsi perçu 370 000 dollars, ce qui prouve bien l'efficacité de ces stratégies criminelles qui contournent allègrement les sanctions internationales.