Les pirates nord-coréens ont-ils pour la première fois utilisé un ransomware contre la Corée du Sud ?

Malgré l'absence de sophistication particulière de cette attaque, les données de plusieurs analystes ont pu être volées et leurs listes de diffusion compromises.

Mais la nouveauté de cette attaque, qui aurait eu lieu au mois d'avril dernier, tient à l'utilisation d'un ransomware de la part des pirates. Une première ! 13 entreprises, en majorité des commerçants en ligne, ont ainsi été infectées par un rançongiciel. Pour autant, les résultats sont au premier abord assez maigres. Selon la police, seules 49 personnes ont transmis leurs identifiants, et deux entreprises ont payé les 2,5 millions de wons (environ 1 850 euros) de rançon exigée.

On ne sait pas encore exactement quelles ressources non financières les pirates ont pu obtenir dans cette attaque. Leur identité semble toutefois assez claire. En analysant leurs cibles, leurs tactiques et leurs adresses IP, la police a conclu qu'il s'agissait des mêmes hackers que ceux à l'origine de la cyberoffensive de 2014 contre Korea Hydro & Nuclear Power.