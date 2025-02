Vendredi dernier, le monde de la cryptomonnaie assistait en direct au hack de Bybit, l'une des plus grandes plateformes de cryptomonnaie au monde, fondée en 2018 et qui compte notamment pour actionnaire le proche de Donald Trump, Peter Thiel. Un hack qui est considéré comme le plus important de l'histoire au vu de la somme colossale récoltée. Et après le vol, les pirates s'organisent pour ne pas être retrouvés.