La cybersécurité évolue à vitesse grand V, mais certaines menaces persistent avec obstination. Le dernier rapport de Thales, fruit d'une enquête menée auprès de 3 100 professionnels IT dans 20 pays, dresse un portrait assez intéressant du paysage des menaces numériques en 2025. Entre les classiques revisités tels les malwares, le phishing et le ransomware ; et les nouvelles inquiétudes liées aux technologies émergentes comme le quantique, découvrons ce qui empêche les responsables sécurité de dormir tranquilles.