Bit_Man

Ca doit faire un bail que ces messageries sont accessibles, pour moi et ça n’engage que moi, tout ceci est du cinéma, il y a de nombreux criminels, terroristes ou autres sortes de pedos qui se sont fait serrer, que ce soit signal, telegram, whatsapp ou autre, on fait tout un fromage … Cela conforte les criminels dans l’idée qu’ils sont tranquilles et protégés…

Pour moi, cela reprendrai une sorte de doctrine « enigma », les machines étaient decryptées en 43, mais attraper trop d’allemands ou deviner trop facilement auraient donner un signal aux allemands qui auraient alors recrypté enigma et fait perdre l’avantage aux alliés.

Ici c’est pareil, tous ces patrons de boites de chat et autres messageries mangent copieusement à tous les râteliers et fournissent des infos soit en subissant des menaces soit en récupérant de gros paquets de fric, c’est juste du cinéma, une illusion …

Je le répete ça n’engage que moi … mais le secret des communication est moins important et s’efface devant la communication des secrets.