La dernière loi narcotrafic avait montré la volonté du gouvernement d'imposer la création d'une backdoor dans les applications de messagerie. Une volonté pour le moment contrecarrée, mais qui a été pourtant réitérée la semaine dernière par le préfet de Paris, Laurent Nuñez

Discutant des attaques récentes menées contre des établissements pénitenciers dans une interview avec BFM TV, il est revenu sur cette question : « J'espère qu'à travers cette affaire, on va progresser et mieux comprendre pourquoi les services de renseignements et les services de police judiciaire veulent pouvoir accéder [...] aux communications cryptées de ces chaînes. »