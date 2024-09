Le milliardaire franco-russe avait été arrêté le mois dernier par la justice française, au sortir de son jet privé, à l'aéroport du Bourget. La cause de cette interpellation extrêmement médiatique était l'absence de coopération avec les demandes émises par les justices des différentes nations de la planète. Mais depuis que l'homme d'affaires de 39 ans a subi une garde à vue de plus de 80 heures, et reste en France astreint à un régime de liberté conditionnelle, les choses ont bougé.