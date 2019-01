Fortnite utilisé pour blanchir de l'argent

Des transactions grâce à des CB volées

Epic encourage les joueurs à protéger leurs informations privées

Source : Variety

Comme le rapportedans un récent article, les 200 millions de joueurs qui parcourent les serveurs deont attiré l'attention d'un large panel de cybercriminels.En effet, ces derniers utilisent des cartes de crédit volées pour brasser de grosses sommes d'argent via une série de transactions effectuées sur le jeu. Une fois les coordonnées bancaires dérobées, il est difficile, voire presque impossible, de stopper le processus, qui est (hormis le vol de cartes bien entendu) légal.Ainsi, les pirates n'ont qu'à se créer un compte dans le titre d'puis utiliser la carte de crédit subtilisée pour acheter les fameuses V-Bucks (la monnaie du jeu), ainsi que des skins et autres objets dans la boutique en ligne de. Ensuite, ils vendent le compte en question pour un prix inférieur à sa valeur réelle sur des sites de vente en ligne (eBay est régulièrement cité) ou même sur le dark web. Une fois le paiement réalisé sur PayPal, le tour est joué.Notons que cette technique, aussi appelée « carding », n'est pas propre à. Il est très difficile pour les autorités de repérer cette méthode de blanchiment d'argent puisque mettre en vente des comptes d'un jeu sur eBay (ou ailleurs) n'a rien d'illégal. Pour le moment,ne semble pas avoir de solution miracle à proposer pour enrailler ce processus frauduleux.Toujours via, les développeurs ont affirmé que : «».