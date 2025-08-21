Le correctif a pourtant été mis en ligne quatre jours avant l’envoi du message. Mais le fait que la vulnérabilité ait été signalée via un canal responsable – ici le programme de bug bounty de la firme – puis corrigée n’exclut en rien son exploitation future sur les équipements non patchés. Il suffit qu’un attaquant s’intéresse de près aux différences entre les builds pour en extraire une piste d’exploit. Et sur un serveur accessible à distance, les conséquences peuvent vite déborder du cadre domestique (prise de contrôle du serveur, accès aux fichiers partagés, exploitation comme relais d'attaque, etc.).