L'analyse technique révèle une sophistication troublante dans l'exécution de cette coupure. Le système chinois de censure a déployé une méthode d'injection de paquets RST+ACK forgés, ciblant spécifiquement le port 443 utilisé par le protocole HTTPS. Cette approche diffère des méthodes habituelles de filtrage par mots-clés ou de blocage d'adresses IP.

Les experts de Great Firewall Report ont observé que le dispositif responsable « ne correspond aux empreintes d'aucun équipement GFW connu ». Cette particularité suggère soit l'utilisation d'un nouvel équipement de censure, soit un dispositif existant fonctionnant dans un état inédit ou mal configuré. L'incident a affecté uniquement le port 443, laissant intacts d'autres ports courants comme le 22, 80 ou 8443.

La nature bidirectionnelle du blocage constitue un élément technique remarquable. Les connexions ont été perturbées aussi bien depuis l'intérieur de la Chine vers l'extérieur que dans le sens inverse, mais avec des mécanismes de déclenchement asymétriques. Pour le trafic sortant de Chine, les paquets SYN du client et SYN+ACK du serveur déclenchaient chacun l'injection de trois paquets RST+ACK. Pour le trafic entrant, seule la réponse SYN+ACK du serveur activait le mécanisme de blocage.