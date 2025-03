Comment rassembler le plus grand nombre de personnes à une manifestation ? C'est la question que se sont posée des dissidents à Hong Kong souhaitant contourner les restrictions mises en place par le gouvernement chinois. Inutile de compter sur les réseaux sociaux ou les messageries, lesquels sont surveillés en permanence par les autorités. Il faut être plus ingénieux. C'est ainsi qu'en 2019, les manifestants ont identifié un nouveau canal encore libre et ouvert : AirDrop.

Comme le rapporte le magazine Quartz, les organisateurs ont fait usage de la technologie d'Apple pour partager silencieusement leurs flyers via le dispositif de transfert fonctionnant à la fois en Wi-Fi et en Bluetooth. Mais les autorités chinoises ont bien évidemment découvert ces partages et demandé à Apple d'enrayer cette technologie.

Difficile de refuser une demande au gouvernement chinois quand il constitue un marché aussi important. Selon le magazine 9to5Mac, la firme de Tim Cook a accepté, et même effectué des modifications sur l'ensemble de ses terminaux à travers le monde.