Non, la Chine n'aurait pas interdit Apple à ses fonctionnaires (vraiment ?)

Alors, c'est oui ou c'est non ? Le flou entoure actuellement la question des iPhone en Chine. Les autorités chinoises ont-elles imposé des mesures similaires à celles existant en Russie, et interdit les iPhone aux officiers publics ? L'information semblait crédible, et ce, d'autant plus que les iPhone 15 pourraient cette année ne pas être distribués par le principal opérateur de téléphone mobile de Chine.

Pourtant, il s'agirait d'une fake news, selon le ministère des Affaires étrangères chinois. « La Chine n'a pas publié de lois, de règlements ou de documents de politique générale interdisant l'achat et l'utilisation de téléphones de marque étrangère tels que ceux d'Apple », a ainsi affirmé la porte-parole Mao Ning à l'occasion d'une rencontre de presse.