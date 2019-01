Fortnite : des millions de comptes potentiellement exposés par une faille

Une faille qui trouvait sa source lors du processus d'authentification

Un seul clic suffisait à se faire déposséder de son compte



Capture écran - Check Point Software Technologies, Ltd.

Epic Games a déjà déployé son correctif

Une faille de sécurité a exposé plusieurs millions de comptes, qui aurait pu permettre à un individu malhonnête de. C'est la société Check Point Research qui, par l'intermédiaire de ses spécialistes en cybersécurité Alon Boxiner, Eran Vaknin et Oded Vanunu, a dévoilé la nouvelle menace géante dont le titre phare d'a été une nouvelle fois victime.La faille permettait aux pirates dedes joueurs. Elle a permis d'utiliser le compte d'un utilisateur et d'effectuer des achats directement dans le jeu. Check Point révèle également que les hackers avaient, toujours depuis Fortnite.La vulnérabilité partait duvia une plateforme tierce comme PlayStationNetwork, Xbox Live, Nintendo, Facebook et Google+. Lorsque vous vous connectez depuis l'une d'elles, celle-ci génère un jeton (tokens) qu'elle renvoie ensuite à Epic Games, pour lui donner la possibilité d'accéder au compte.Les chercheurs de Check Point se sont rendu compte que deux sous-domaines appartenant à Epic Games pouvaient, qui n'avait plus qu'à s'emparer du compte.La supercherie consistait ensuite àen passant par exemple par WhatsApp et un appât en leur promettant de recevoir des « V-Bucks », de la monnaie Fortnite. Une fois l'escroquerie enclenchée, ces sites poussaient les utilisateurs à fournir leurs identifiants de connexion au jeu, mais aussi des informations personnelles telles que le nom, l'adresse et les coordonnées bancaires, bien entendu.Oded Vanunu a affirmé à nos confrères de BuzzFeed que les comptes protégés par l'authentification à deux facteurs étaient visiblement immunisés contre cette faille. Vanunu a rappelé que sur certains marchés online,, avec une valeur renforcée par la présence de nombreux accessoires sur le compte.La société de cybersécurité a informé Epic Games de la faille en amont de sa publication, ce qui a, offrant une connexion sécurisée à sa gigantesque communauté. «», a pour sa part déclaré un porte-parole d'Epic.