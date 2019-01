Fortnite, PUBG : le service de renseignement français s'intéresse aux jeux multijoueurs

Ministère des Armées cherche geek à tendance espion

Le stagiaire devra rechercher et exploiter des failles potentielles

La popularité du jeu vidéo multijoueurs est devenue trop grande pour que certains organes gouvernementaux n'y jettent pas un œil. Un œil très attentif même.et ses 200 millions de joueurs à travers le monde, PUGB, World of Warcraft ou League of Legends sont autant de titres online dans le vent qui intéressent de plus en plus la(la DGSE), qui est directement placée sous l'autorité du ministre français des Armées. Autant vous dire qu'ici, ça ne rigole pas...Si l'on en croit une offre de stage postée récemment , la DGSE souhaite- le terme officiel sera davantage « écouter » -dans les différents espaces de discussion des jeux vidéo multijoueurs.Le ministre des Armées est, en effet, à la recherche d'un stagiaire de niveau bac +5, chargé de la «» pendant six mois, au sein de la division de Sécurité des systèmes d'information.Pour le ministère des Armées,, et ce par de plus en plus de personnes. L'ancien ministère de la Défense s'intéresse aux technologies et aux protocoles associés aux moyens de communication mis à disposition des joueurs, qui sont utilisés «».Le stagiaire recruté par l'État devra ainsi, dans un secret relatif, procéder à l'établissement d'une cartographie des jeux vidéo dits « connectés » les plus répandus et en sélectionner un, voire deux, pour effectuer une rétro-conception «», précise l'offre. Il est également indiqué que la personne choisie par le ministère devra rechercher et exploiter des failles éventuelles.