Un petit jeu gratuit tous les jours, le pari du launcher de Meditations

5 minutes de jeu par jour

Les œuvres de plus de 350 développeurs

Après avoir été développé tout au long de l'année 2018,a été lancé le 1er janvier 2019. Compatible avec les PC à partir de Windows 7 et les Mac à partir d'OSX 10.12 (aucune version Linux n'est pour l'instant prévue), la plateforme proposeChacune de ces petites applications consistera en une énigme à résoudre, un bref jeu de plateforme ou une courte histoire émouvante. Leur point commun : un, une durée de vie d'environet. Le seul message présent apparaîtra avant de commencer le jeu et fera office de méditation (d'où le nom de la plateforme) ou de leçon pour la journée.Le calendrier de l'année a déjà été établi au préalable, et à chaque date correspond un mini-jeu. Par conséquent, si vous en avez manqué un, vous devrez attendre... un an, avant de pouvoir le retrouver de nouveau.Pour rassembler un tel catalogue, le créateur de Mediations, le Néerlandais Rami Ismail, a fait appel à. Tous ont été invités à s'inspirer d'une date précise dans l'année, ou à en choisir une au hasard, et à créer un petit jeu inédit. D'après l'auteur de cette initiative, le fait de s'affranchir de texte au sein des créations permet de prouver que les jeux véhiculent un langage universel, qui leur est propre.À son lancement, le 1er janvier dernier, Mediations a ouvert le bal avec le jeu TEMPRES. Il s'agit d'un casse-tête minimaliste, qui a inspiré Rami Ismail et lui a donné l'envie de proposer des centaines de divertissements de ce type. Si vous n'avez pas encore téléchargé la plateforme, vous êtes malheureusement passé à côté. Mais il vous reste encore 363 jeux à découvrir.