Au Royaume-Uni, le marché du jeu vidéo surpasse ceux de la musique et la vidéo réunis

FIFA, Red Dead Redemption et Call of Duty, principaux catalyseurs

Une évolution de la distribution favorable à l'épanouissement du marché

Au moment de traverser la Manche, le jeu vidéo est roi. Très récemment, la, une organisation qui représente les détaillants du divertissement britannique, a publié un rapport qui fait état de. Chez nos voisins britanniques, le secteur vaut, à lui seul, autant que ceux de la musique et de la vidéo réunis.(4,28 milliards d'euros), soit plus du double de la valeur mesurée en 2007, précise l'organisation.Les jeux vidéo ont été particulièrement lucratifs au Royaume-Uni l'année dernière. Trois titres ont grandement contribué à la belle année du jeu vidéo outre-Manche :, la licence étant décidément indémodable ;, qui a mis une claque à tout le monde ; et, là aussi une valeur sûre.», rapporte Kim Bayley , président de l'ERA, à la BBC.Il faut dire que FIFA 19, Red Dead Redemption 2 et Call of Duty : Black Ops 4 ontdans le pays. Et ce succès fou du jeu vidéo ne tient même pas compte de l'envolée des jeux mobiles comme le mastodonte, qui a déjà captivé l'attention de plus de 200 millions de personnes dans le monde.Ces dernières années, le marché du jeu vidéo a considérablement évolué. D'une part, les grands studios comptent autant sur la distribution numérique que la distribution physique. Aujourd'hui, les éditeurs peuvent développer des succès planétaires accessibles gratuitement aux joueurs, tout en leur proposant une base freemium pour se démarquer des autres, «», précise Piers Harding-Rolls, responsable de la recherche sur les jeux chez IHS Markit. En France aussi, le jeu vidéo se porte particulièrement bien . Et c'est tant mieux, non ?