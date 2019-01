Cryptomonnaie : la boutique Fortnite accepte désormais les paiements en Monero

Une monnaie tournée vers l'anonymat



Les options de paiement de la boutique en ligne Fortnite laissent désormais apparaître le Monero © Reddit

Source : Reddit

Grâce à ses 120 millions de joueurs,pourrait bien contribuer à populariser l'usage de cryptomonnaies pour les achats sur Internet.Leest une devise misant beaucoup sur l'anonymat, explique Le Journal du Coin La boutique en ligne de Fortnite laissera désormais apparaître en plus des options de paiement par carte bancaire et PayPal un certain GloBee, qui officiera comme intermédiaire dans le processeur de paiement par Monero.À l'heure où sont écrites ces lignes, un Monero s'échange contre environ 51,36€.