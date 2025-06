L’investisseur achète des « Roy », un droit de contrat directement indexées sur les performances et la carrière du talent. En clair, plus ce dernier gagne en notoriété, multiplie les partenariats ou améliore ses revenus, plus la valeur du « Roy » est censée grimper, du moins en théorie. Car si la mécanique semble simple sur le papier, la réalité peut être plus nuancée… mais nous y reviendrons.