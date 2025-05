Lorsque l’on parle cryptomonnaies, la question de la sécurité s’impose comme une évidence. Le système en place doit donc être irréprochable.

En plus de s’appuyer sur un acteur reconnu comme Kraken, qui s’appuie sur des standards de sécurité élevés et bénéficie d’une infrastructure robuste, bunq ajoute une couche de sécurité supplémentaire aux transactions avec le Safety Shield.

Concrètement, lorsqu’un utilisateur vend des cryptomonnaies, les fonds sont conservés pendant 24 heures avant d’être libérés. Ce délai agit comme un filet de sécurité, laissant ainsi le temps de repérer une activité suspecte et, si besoin, d’agir pour bloquer la transaction. Et à cela s’ajoute une authentification biométrique, par reconnaissance faciale et empreintes digitales, pour accéder à l’application et éviter toute tentative d’usurpation.

Par ailleurs, bunq étant une banque européenne basée aux Pays-Bas, les dépôts en euros sont couverts par la garantie légale jusqu’à 100 000 € en cas d’accès non autorisé ou de défaillance de l’établissement. En d’autres termes, l’utilisateur bénéficie d’un véritable filet de sécurité, qui le protège, lui et ses investissements.