Les dernières années, le monde de la cryptomonnaie a de plus en plus attiré l'attention des autorités. Que ce soit pour certains, comme Donald Trump, avec des accents d'enthousiasme, ou pour d'autres avec une volonté d'améliorer la sécurité des opérations. C'est le cas de l'Union européenne, dont le règlement MiCA, pour Market in Crypto-Assets, sera applicable à partir du 30 décembre 2024.

Et Bitpanda est un des acteurs de la crypto qui souhaite le plus offrir une expérience sécurisée, grâce à sa mise en conformité avec les règles de l'Union. Ce qui sera encore le cas avec Bitpanda Fusion, « construit à partir des plus hautes normes de sécurité et entièrement conforme aux réglementations de l'UE. »