Face à la crise des cryptos, Binance supprime ses frais sur le trading spot du bitcoin

Changpeng Zhao, P.-D.G. et fondateur de Binance, explique que la plateforme s’est toujours concentrée pour être la plus accessible possible :

« Conformément à notre philosophie consistant à mettre l'utilisateur au premier plan, Binance s'est toujours efforcée de fournir les frais les plus compétitifs du secteur. Au fond, Binance est une plateforme inclusive avec l'accessibilité en tête. L'élimination des frais de négociation sur certaines paires de trading BTC spot est un autre pas dans cette direction. »