Trading crypto : Binance et FTX réduisent la limite de l’effet de levier à 20x

Depuis la fin du mois de juin, Binance s’est retrouvé dans le collimateur de

plusieurs régulateurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon, en Italie et en Thaïlande. Les autorités ont tous émis des avertissements ou pris des mesures.

Ainsi, en réduisant l’effet de levier, les exchanges semblent appliquer le

principe de précaution pour ne pas attirer davantage les foudres des régulateurs.

En parallèle, Binance et FTX sont très proactifs au sujet de la régulation et multiplient les tentatives de lobbying. Par exemple, Binance ne cesse de renforcer son équipe consacrée à la réglementation en recrutant des personnalités et hommes politiques comme le sénateur américain Max

Baucus. De la même manière, le P.-D.G. de FTX avait fait un don de 5,2 millions de dollars pour la campagne présidentielle de Joe Biden dans le but d'avoir une oreille plus attentive à Washington.