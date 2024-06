La plateforme crypto Bitpanda franchit le cap des 5 millions d'utilisateurs en Europe

Bitpanda vient de passer un cap important. En croissance depuis plusieurs années, la firme a annoncé cette semaine qu'elle comptait désormais plus de 5 millions d'utilisateurs particuliers inscrits. Mieux encore, elle annonce qu'au cours du deuxième trimestre 2024, ce sont plus de 500 000 nouveaux utilisateurs qui ont créé un compte. En diversifiant les produits financiers et les possibilités d'investissement, Bitpanda est parvenu à acquérir de nouvelles part de marché sans pour autant délaisser les diverses cryptomonnaies. L'entreprise peut égalemment se reposer sur Raiffeisen, LBBW, Deutshe Bank, le Bayern Munich et N26, des partenaires qui ont permis d'attirer de nouveaux investisseurs. Désormais leader sur le Vieux Continent, Bitpanda a visiblement de grandes ambitions :

« Pour une entreprise de la taille de Bitpanda, continuer à innover et à croître à notre rythme actuel témoigne de la qualité de notre équipe et de notre produit. […] Nous sommes déterminés à jouer un rôle clef pour façonner l'avenir de la crypto sur l'un des marchés les plus importants au monde. […] », a déclaré Eric Demuth, co-fondateur et PDG de Bitpanda.

Au total, Bitpanda propose plus de 400 types de cryptomonnaies différentes et plus de 2 800 autres produit dont les ETF, des actions, des métaux précieux et des matières premières. L'entreprise disposait d'environ 500 employés en 2021, mais a licencié 35 % de ses effectifs en 2022 avant de progressivement réembaucher du personnel. Aujourd'hui, ils seraient environ 625 à travailler pour la plateforme.