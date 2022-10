Comptes bloqués, mais que se passe-t-il chez la néobanque N26 ?

Depuis le début de l'année, de nombreux utilisateurs de N26 ont eu la désagréable surprise de voir leurs comptes bancaires supprimés, sans explications.

Selon l'établissement bancaire, ces blocages de compte sont réalisés dans le cadre de la réglementation européenne pour la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

L'Union européenne impose ainsi aux banques de surveiller l'identité de leurs clients et leurs transactions, et N26 semblerait faire un peu de zèle, après s'être fait taper sur les doigts par la Bafin, l'Autorité fédérale de supervision financière allemande, pour des manquements à ses obligations de surveillance.

N26 a le droit, selon l'article L. 561-5 du Code monétaire et financier français, de procéder au blocage des comptes, mais seulement si elle apporte la preuve qu'elle n'a « pas été en mesure d’identifier l’objet et la nature de la relation d’affaire » et qu'un doute sérieux et légitime persiste sur la nature des opérations, ce qui ne correspond pas à la situation vécue par nombre de ses clients.