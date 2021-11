Les autorités allemandes décident de brider la croissance de leur pépite N26

N26

N26 dispose d’une offre extrêmement solide et se pose sans doute comme le meilleur représentant de ce qu’est une néobanque. En alliant simplicité, gratuité de l’offre standard et application épatante d’intuitivité, elle a trouvé une formule sans concession qui convaincra à coup sûr quiconque s’intéresse au monde de la FinTech. On ne peut finalement lui reprocher que le coût assez prohibitif de ses offres premium et notamment N26 Metal qui, pour 16,90€ par mois, ne nous semble pas offrir d’avantages très tranchés par rapport à l’offre N26 You facturée 9,90€.