Scandale Wirecard : la Commission européenne réclame une enquête rapide

La Commission européenne souhaite que les superviseurs européens étudient de près le cas de la société de paiement en ligne et la gestion de ce dernier par le gendarme allemand de la finance, afin de déterminer s'il a enfreint la loi européenne sur les rapports financiers. "Nous allons faire ce travail et présenter nos conclusions", a d'ores et déjà prévenu un porte-parole de l'ESMA. Du côté de Bruxelles, on redoute "d'éventuelles défaillances en matière de surveillance."