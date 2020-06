La descente aux enfers de Wirecard, géant allemand des paiements électroniques

Pour l'heure, tous les regards se tournent vers la BaFin, l'Autorité fédérale de supervision financière, qui essuie elle aussi les critiques de l'opinion et des spécialistes, le patron du superviseur allemand Felix Hufeld, évoquant une "honte" et un "désastre complet" pour le pays. "De nombreuses institutions privées et publiques, dont la mienne, n'étaient pas suffisamment efficaces pour empêcher que cela se produise", a-t-il déclaré, alors que le modèle économique de Wirecard était très critiquée dans la presse depuis plusieurs années. Sans que les autorités ne réagissent, à l'époque. Aujourd'hui, elles n'ont plus vraiment le choix.