La néobanque N26 lance Smart, une nouvelle offre d'abonnement

Mais c'est surtout sur l'épargne que N26 Smart souhaite se démarquer. La néobanque propose en effet, de façon générale, de former des sous-comptes « Espaces », afin de mieux organiser son budget et d'économiser plus facilement. Avec l'offre à 4,90 € par mois, un client peut ainsi en créer jusqu'à dix, contre deux pour la formule gratuite. De plus, il peut partager certains sous-comptes avec d'autres utilisateurs, pour mettre en place des cagnottes communes.

Enfin, la néobanque entend aider ses clients à épargner, grâce aux achats arrondis. Le principe : arrondir chaque achat à l'euro supérieur et verser la (petite) somme en trop sur un sous-compte dédié, afin de mettre progressivement de l'argent de côté.

Tous les services susmentionnés figurent déjà au sein des abonnements existants, plus onéreux. Une différence de prix qui s'explique surtout par les assurances offertes par N26 You et Metal (voyage, téléphone, location de voiture…), qu'on ne retrouve pas avec Smart.