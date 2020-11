Vivid Money : une nouvelle néobanque se lance sur le marché français

Vivid Money se veut agressif en proposant des tarifs plus compétitifs que d'autres néobanques européennes. En fait, l'enseigne propose une formule gratuite et une autre reposant sur un abonnement.

Son offre standard apporte ainsi un compte bancaire multidevises gratuit, les traditionnelles fonctions de compte courant et d'épargne ainsi qu'une carte en métal. Celle-ci peut être contrôlée via une application et est compatible Apple Pay et Google Pay. La formule payante (9,90 €/mois) ajoute notamment des cashback sur d'autres types d'achats (achats en ligne, achats réalisés hors Europe…).

Vivid Money donne aussi la possibilité de créer des « pockets », c'est-à-dire des sous-comptes. Chaque pocket dispose d'un IBAN spécifique, et il est possible de créer des pockets partagés.

La start-up vient à peine de réaliser en Allemagne une levée de fonds, réunissant 17,6 millions de dollars (environ 15 millions d'euros) de série A. Créée en 2019 et soutenue financièrement par le groupe russe Tinkoff Credit Systems, Vivid Money est désormais valorisée à 117 millions de dollars (près de 100 millions d'euros).

La start-up envisage désormais d'atteindre d'autres marchés européens, sans préciser lesquels. À l'heure actuelle, Vivid Money emploie plus de 180 personnes, et elle dispose de bureaux à Amsterdam et à Moscou.