Ledger lève 380 millions de dollars et devient une nouvelle licorne française

« La mission de Ledger est de devenir le moyen le plus simple pour les investisseurs d'actifs numériques de commencer leur voyage et d'acheter, de vendre, d'échanger, d'emprunter et de prêter des actifs numériques en toute confiance via la plateforme Ledger Live qui, combinée au matériel de Ledger, offre une sécurité de premier ordre aux utilisateurs dans l'environnement des actifs numériques » a écrit l'entreprise dans un communiqué.