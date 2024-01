La fête semble être finie pour la French Tech, la bulle des levées de fonds va-t-elle éclater en 2024 ?

« Le marché de la Tech poursuit mécaniquement, et pour quelques trimestres encore, son cycle baissier. Or, c'est dans les crises que les écosystèmes montrent leur solidité et se fortifient pour mieux repartir. Non seulement l’écosystème de la French Tech résiste-t-il beaucoup mieux que celui des autres pays européens mais des initiatives majeures sont lancées pour le renforcer », analyse Nicolas Landrin, directeur exécutif au sein de l'ESSEC Business School. « La France est en train de créer les conditions pour devenir le pays le plus favorable d’Europe à la création et au développement de start-up », poursuit-il.