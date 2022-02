Mais qui se cache derrière les levées de fonds des pépites de la French Tech ?

Près d'un investisseur du Next40/FT120 sur deux a injecté des fonds non européens (49 %, 216 fonds au total). Tous les plus actifs, à l'exception du Japonais SoftBank et ses 5 participations, sont des investisseurs américains. On retrouve ainsi Accel (7 investissements), Cathay Innovation (6) Goldman Sachs (6), General Atlantic (6), Index Ventures (5), Kohlberg Kravis Roberts (5) et Tiger Global Management (5). Sur les 216 fonds non européens listés, 142 sont américains, 29, britanniques, 8, suisses et 5, hongkongais. Cette tendance à l'investissement provenant des pays anglo-saxons nous était expliquée il y a quelques mois sur Clubic par David Bitton , l'historique fondateur du FAI Oreka.