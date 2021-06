Les États-Unis ont réussi à récupérer une partie de la rançon payée aux hackers de Colonial Pipeline

Vendredi, Bloomberg a dévoilé dans un article comment les hackers avaient eu accès au réseau de Colonial Pipeline dès le 29 avril. Les identifiants d'un compte servant à se connecter à un VPN qui permet d'accéder au réseau de l'entreprise à distance ont été obtenus, sans que l'on ne sache comment, par les hackers. Ce compte n'était plus utilisé, mais permettait toujours de se connecter et ne possédait aucune mesure de sécurité basique, comme une double authentification, ce qui a permis aux pirates de se connecter avec juste un identifiant et un mot de passe.