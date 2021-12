Le crypto-wallet français Ledger s'associe au jeune exchange FTX

Alors que certaines entreprises décentralisées de cryptos enregistrent des records en un temps très court, on rappelle que Ledger s’est toujours inscrit dans la durée. Depuis 2014, la société commercialise des portefeuilles cryptos physiques et peut se vanter d’avoir écoulé plus de 4 millions d’unités de ses Ledger Nano X et Ledger Nano S .