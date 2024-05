Ledger lance Stax, son nouveau portefeuille à cryptomonnaies conçu avec le créateur de l'iPod : comment ça marche ?

L'autre intérêt du Stax par rapport aux versions antérieur, c'est qu'il peut être connecté directement via Bluetooth, sans utiliser un câble USB-C. Il est ainsi possible d'effectuer une transaction crypto sans user de matériel supplémentaire. Le Stax bénéficie par ailleurs d'une recharge sans fil.

Ledger a mis en place une opération de précommande qui a connu un gros succès, les premiers stocks ayant déjà été écoulés. Il est possible de s'inscrire pour pouvoir recevoir les informations lorsque les commandes seront à nouveau réouvertes. À noter que le Stax est un produit plus haut de gamme que les Nano X ou Nano S Plus. Ceux qui souhaitent pouvoir l'acquérir vont ainsi devoir débourser une somme de 279 euros. Intéressés ?