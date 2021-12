Ledger annonce le lancement d'une carte de débit en 2022

La bonne nouvelle, c’est que ces transferts n'entraînent aucuns frais. Au moment de payer votre baguette, vos cryptos seront converties en monnaie locale de façon automatique. On estime que 50 millions de commerçants (physiques ou en ligne) vont adopter ce mode de paiement au cours de l’année 2022, et que vous pourrez payer avec une liste grandissante de devises numériques, comme les BTC, ETH, USDT, EURT, USDC, XRP, BXX, BCH et même le LTC.