Brave lance son crypto-wallet, nativement intégré au navigateur

Les 43 millions adeptes du navigateur seront également en mesure d'acheter de la monnaie fiduciaire via Wyre, de stocker leurs NFT (tokens non fongibles) et d'échanger un large éventail de jetons. Ils pourront d’ailleurs se connecter à d’autres portefeuilles, comme Ledger et Trezor, ainsi qu’à des DApps web3. Pour plus d’intuitivité, le Brave Wallet fournit également des informations sur le marché en temps réel en permettant de surveiller directement le taux de change des crypto-monnaies avec CoinGecko.