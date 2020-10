PayPal va proposer des paiements en crypto-monnaies dès 2021

Bien que beaucoup d'investisseurs s'affirment ravis de voir qu’un acteur institutionnel aussi important intègre quatre actifs numériques dans sa solution de paiement, il y a toutefois quelques bémols.

Le premier d’entre eux concerne l’accès aux clés privées, indispensables pour pouvoir avoir une réelle possession des biens. Sans elles, c’est PayPal qui garde la main sur le compte, et donc les cryptos sur le portefeuille.

S’ajoute à ça l’impossibilité de faire transiter ces actifs vers et en dehors des portefeuilles PayPal. Aussi, les 26 millions de commerce recevront des euros et non pas des Bitcoin. La conversion se fera donc au moment de transaction… par PayPal.

Attendue pour le premier trimestre 2021 en Europe, cette nouvelle possibilité de paiement semble donc avoir pour le moment un but de sensibilisation à l’utilisation des cryptomonnaies par le grand public, tout en gardant un contrôle très strict de ces fonds.