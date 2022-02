Ledger est désormais compatible avec Coinbase Wallet

Quand le physique se mêle au numérique. La plateforme de crypto-monnaies américaine Coinbase vient d’annoncer que son crypto wallet pouvait désormais être connecté aux portefeuilles physiques de Ledger. L’objectif de cette collaboration est clair : donner une couche de sécurité supplémentaire aux utilisateurs et utilisatrices. « Créer l’expérience crypto la plus user-friendly passe par davantage de moyens pour sécuriser les actifs en crypto-monnaies des utilisateurs pendant qu’ils parcourent le web 3.0 et le monde des crypto », explique l’entreprise américaine dans son communiqué.