En 2025, la question n’est plus de savoir s'il faut renoncer aux plateformes crypto, mais de choisir celles qui méritent notre confiance. Avec un ancrage réglementaire solide, une infrastructure utilisant les meilleurs outils de sécurité, et une philosophie tournée vers la pédagogie collaborative, eToro illustre la maturation du secteur, jadis beaucoup interlope. Dans un univers où la promesse d’indépendance financière s’accompagne parfois d’opacité, le courtier fait le pari inverse : se rendre plus transparent en tant qu'entreprise cotée en bourse, encadrer ses pratiques et former ses utilisateurs.