Si aujourd'hui, ce sont surtout les cryptomonnaies qui ont tendance à le plus faire parler, eToro est très loin de se cantonner à ces seuls actifs, qui ne sont en définitive qu'une petite partie des actifs à trader sur la plateforme. Au total, ce sont plus de 7000 titres auxquels vous allez pouvoir accéder, avec la grande majorité d'entre eux qui sont en fait des actions (6207).

Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, eToro propose aussi des actifs un peu plus exotiques. Il y a ainsi un peu plus de 700 ETF (actif suivant un marché financier en particulier) qui sont proposés, ainsi que 24 indices. Les ETF à dispositions sont diversifiés, puisqu'il s'agit en majorité de produits iShares, Vanguard et SPDR. Il est par ailleurs aussi possible d'investir sur des matières premières et des devises.