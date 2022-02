La plateforme PrimeXBT lance son académie de trading pour vous éduquer à la crypto

PrimeXBT annonce le lancement de sa propre académie de trading pour préparer les futurs investisseurs en herbe à faire face au jeune marché des crypto-monnaies et ses courbes volatiles. Une plateforme d’apprentissage en ligne qui permettra aux débutants d’en savoir plus sur la blockchain, le Bitcoin et consorts, mais aussi sur le trading, composante cruciale du secteur. Pour ce faire, les élèves se reposeront sur les connaissances d’experts « avec plus de 20 ans d'expérience », promet PrimeXBT sur son site officiel.