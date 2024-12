Nicolas Louvet : En 2025, Coinhouse prévoit de renforcer sa position de leader dans l’écosystème des cryptomonnaies en lançant de nouvelles offres adaptées à une clientèle diversifiée, parfois plus jeune, souvent néophytes, parfois experts et souhaitant gérer activement leur patrimoine. Nous continuerons également notre route vers la réglementation européenne MiCA et vers des usages diversifiés de vos actifs, cryptos ou tokenisés, afin d’offrir à ses clients une gamme élargie de services innovants.

Coinhouse a déjà réduit ses frais d’achat et d’échange dans le but de rendre l’investissement en cryptomonnaies plus accessible, et nous continuerons en 2025 à proposer des tarifs compétitifs pour attirer une clientèle plus large.