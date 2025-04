SwissBorg propose aux novices une interface fluide et intuitive, et la possibilité d'investir dans plus de 200 cryptomonnaies parmi les plus populaires du marché, tout en supportant 16 devises fiat (dont évidemment l'euro). Mais contrairement aux grands noms que l'on connaît comme Coinbase, SwissBorg n'est pas un exchange classique, mais plutôt ce que l'on peut appeler un « meta-Exchange ». Lorsque l'utilisateur passe une transaction, SwissBorg compare les prix de 15 grandes plateformes centralisées et décentralisées - parmi lesquelles Binance, Kraken, Orca et Uniswap - et passe l'ordre sur la plateforme affichant le prix le plus intéressant.