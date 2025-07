Principalement localisé en Espagne, le réseau tentait d'attirer des investisseurs via des centres d'appels multilingues. Ils présentaient à leurs futures victimes des offres d’investissement en cryptomonnaies, mettant en avant des gains soi-disant rapides et garantis.

Les fonds collectés étaient ensuite redirigés vers des portefeuilles numériques contrôlés par le réseau. En exploitant des plateformes d’échange non réglementées et des technologies de mixage, le suivi des transactions était rendu complexe et opaque. Les enquêteurs soupçonnaient l’organisation criminelle d’avoir mis en place un réseau d’entreprises et de banques basé à Hong Kong, utilisant prétendument des passerelles de paiement et des comptes utilisateurs au nom de différentes personnes et sur différentes plateformes d’échange pour recevoir, stocker et transférer les fonds criminels. L'objectif visait bien entendu à masquer l’origine et la destination des sommes détournées.

L’opération, au nom de code Borrelli, a été initiée en 2023 a mobilisé des moyens importants. Europol a notamment effectué des perquisitions simultanées aux îles Canaries et à Madrid et la saisie de matériel informatique. Les enquêteurs ont exploité des outils d’analyse blockchain pour retracer les flux financiers et identifier les responsables. En remontant à la tête du réseau, cinq personnes ont été arrêtées.

La gendarmerie nationale en Nouvelle-Calédonie a participé à cette opération aux côtés de la police douanière estonienne, du bureau d'investigation du département de la défense américaine et de la garde civile espagnole.