Les forces de l'ordre savent aussi faire preuve d'imagination, et de malice. L'opération baptisée BULUT (qui veut dire nuage en turc) a permis d'exploiter les données de plateformes chiffrées. On parle ici d'outils qui ont été démantelés il y a plusieurs années, à savoir les messageries Sky ECC et ANOM, qui continuent à fournir des renseignements précieux aux enquêteurs.