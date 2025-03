Les forces de l'ordre ont perquisitionné huit lieux différents, dont un cabinet comptable, un entrepôt, le siège de l'entreprise évidemment, et plusieurs résidences liées à des personnalités importantes du réseau. L'opération allemande a mobilisé plus de 100 officiers et a permis la saisie de biens immobiliers, 73 véhicules haut de gamme et 260 000 euros en espèces.